Covid:Decaro,commemoriamo vittime,speranza si chiama vaccino

(ANSA) - BARI, 18 MAR - "Oggi abbiamo voluto commemorare con le bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni italiani le migliaia di vittime del coronavirus. È passato un anno, abbiamo perso migliaia di persone. Nessuno ci potrà restituire i nostri cari".

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che oggi come i sindaci di tutta Italia ha osservato un minuto di silenzio davanti al palazzo del Comune con le bandiere a mezz'asta in memoria delle vittime del Covid. "Oggi - ha sottolineato - c'è una speranza in più e questa speranza si chiama vaccino". (ANSA).