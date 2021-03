Covid: record di contagi in Puglia, sono oltre 2mila

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Le tre settimane di seguito in "zona gialla" iniziano adesso a mostrare i loro effetti negativi: oggi in Puglia è stato registrato il picco di contagi dall'inizio della pandemia Covid con 2.082 casi su 11.211 test effettuati.

Un tasso di positività record per la Puglia del 18,6%. I nuovi infetti sono così distribuiti: 1.048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia Bat, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati 27 e così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Attualmente sono 40.507 i casi positivi, 1.801 dei quali ricoverati in ospedale, e 126.314 i pugliesi guariti (1.366 più di ieri) sul totale di 171.215 cittadini contagiati dall'inizio della pandemia. In Puglia, nella settimana dal 10 al 16 marzo rispetto a sette giorni prima, c'è stato un aumento dei nuovi contagi del 22%: è quanto ha rilevato il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. L'incremento dei casi totali di contagio da Covid è invece del 6,4%, superiore a quello della settimana scorsa (+5,8%). Peggiora anche l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", passato da 906 a 992 contagi. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. "I dati registrati oggi riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla.

L'intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto una ulteriore diffusione, ma i suoi effetti saranno evidenti non prima di almeno dieci giorni dalla istituzione della stessa zona rossa", ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, commentando i dati sui contagi di oggi. La buona notizia è che, dopo il via libera di Ema, se "dovesse arrivare entro domani la nota dell'Aifa" in Puglia "possiamo riprendere a vaccinare con Astrazeneca già da domani", ha annunciato sempre Lopalco.

Intanto, in provincia di Bari, vista lista l'impennata dei casi" l'Asl ha deciso di aumentare fino a 36 ore l'attività di tutti i medici Usca attualmente in servizio. (ANSA).