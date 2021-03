Covid: controlli nel Barese, chiusi circolo tifosi e pub

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Cinque persone sono state sanzionate dai carabinieri per violazione della norme Covid perché sorprese in un circolo di tifosi, nel quartiere Cecilia di Modugno (Bari), intente a chiacchierare e bere birra. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni. Stessa sanzione è stata elevata dai militari ad un pub nel centro storico di Toritto (Bari). Qui, oltre alle contestazioni amministrative nei confronti del gestore e di alcuni clienti, sono scattate anche due denunce perché le persone sanzionate, non gradendo l'operato dei militari, avrebbero cominciato ad inveire contro di loro minacciandoli e proferendo parole ingiuriose. Dovranno ora rispondere di violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Altre 8 persone sono state sanzionate a Bari, in piazza Aldo Moro e in piazza Umberto.

Complessivamente nei primi due giorni di "zona rossa", nell'intero territorio metropolitano le forze dell'ordine hanno controllato 4.283 persone e ne hanno sanzionate 146. Controllate anche 357 attività, 4 delle quali sanzionate. (ANSA).