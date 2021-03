In Puglia rossa solo -2% spostamenti;+104% del lockdown 2020

(ANSA) - BARI, 17 MAR - A due giorni dall'inizio del passaggio in zona rossa, la Puglia è la regione italiana in cui ha inciso meno lo stop del governo: con un -2% di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -10% rispetto periodo pre-Covid; e soprattutto con un +104% rispetto al lockdown del 2020. È quanto rilevato da 'City Analytics-Mappa di mobilità', la soluzione di Enel X e HERE Technologies che stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Tra i territori passati dal giallo al rosso, la regione che più ha risentito delle nuove misure è il Lazio, con un calo di traffico dell'11% rispetto alla settimana precedente e del 16% rispetto al periodo pre-Covid, anche se a confronto del primo lockdown i dati sono in linea con la media nazionale: i movimenti risultano comunque aumentati quasi del doppio (99%).

Quanto alle città, Napoli è l'unica delle 3 città rosse analizzate che registra un +19% rispetto alla settimana precedente. Milano e Roma registrano +4% e -21%. (ANSA).