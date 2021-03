Estate: Lecce immagina ripresa, spettacoli nelle piazze

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Lecce prepara la ripresa degli eventi culturali coinvolgendo le associazioni e le imprese del mondo dello spettacolo cittadino. In vista della prossima stagione estiva, e sempre nel rispetto del norme Covid che le competenti autorità emaneranno per quei mesi, il Comune ha promosso un avviso per la raccolta di proposte per spettacoli dal vivo di musica, danza e teatro, che interessino la città e le sue marine (San Cataldo, Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella, Torre Rinalda) dal primo giugno al 30 settembre 2021. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.lecce.it. Il Comune si impegna a mettere a disposizione per gli spettacoli gli spazi pubblici e gli immobili comunali, oltre ai servizi relativi alla fornitura di palco e sedute, l'assistenza di consulenti tecnici di fiducia per il disbrigo delle pratiche amministrative, la promozione sui canali di comunicazione istituzionali dei singoli appuntamenti e dell'intera rassegna. Gli operatori interessati possono inoltrare le proposte, entro il 30 aprile 2021, via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it.

"E' stato un anno drammatico per il mondo dello spettacolo, un anno che vogliamo superare insieme partendo dalle proposte che il nostro settore raccoglierà dagli operatori e dai luoghi e spazi pubblici che saranno a disposizione degli artisti" dichiara l'assessore comunale allo Spettacolo Paolo Foresio. Gli fa eco l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo. "Ci auguriamo - dice - che con questo cartellone la comunità artistica cittadina possa ripartire". (ANSA).