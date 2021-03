Covid: stop a vaccini docenti in Puglia, più ricoveri

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Lo stop ad AstraZeneca ha rallentato la campagna vaccinale anti Covid anche in Puglia, da oggi infatti sono state sospese le somministrazioni agli operatori scolastici e forze dell'ordine, mentre proseguono quelle agli over 80 e i richiami per gli operatori sanitari. Oggi decine di persone si sono presentate nei centri vaccinali o hanno contattato i centralini delle Asl per ricevere informazioni sulla sicurezza del siero o su quando saranno riprogrammate le somministrazioni. Da quando è iniziata la campagna vaccinale, sono crollati i contagi nelle Rsa: in provincia di Bari, ad esempio, secondo uno studio dell'Asl non si sono più registrati nuovi casi. Si è passati da 1500 contagi nella fase più acuta della emergenza nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2020 alla situazione attuale di assenza del virus nelle strutture. Intanto, in Puglia la curva epidemiologica continua a salire, ma è il fronte ospedaliero a preoccupare: in Puglia è stata superata la soglia critica di occupazione dei posti letto sia nelle terapie intensive che nell'area Medica. Nelle rianimazioni il tasso di occupazione è salito di due punti percentuali, e ora si attesta al 33%, e sono 196 i positivi, mentre il limite fissato dal ministero della Salute è del 30%.

In area Medica il tasso di occupazione è pari al 42%, due punti sopra la soglia critica stabilita al 40%, con 1.750 ricoverati, +49 rispetto a ieri. Oggi su 10.963 tamponi sono stati rilevati 1.126 contagi: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia Bat, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 715 su 4.707 test. Sono stati registrati 30 decessi: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Ieri erano 34. In tutto in Puglia sono 4.333 i morti. I pazienti guariti sono 123.852, (+1.004); sono 39.214 i casi attualmente positivi (+91). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 167.399. (ANSA).