Orpheus Award, vince fisarmonica jazz di Abbracciante

(ANSA) - BARI, 15 MAR - Il fisarmonicista ostunese 37enne Vince Abbracciante ha conquistato (ex aequo con Simone Zanchini) l'Orpheus Award 2021 nella categoria jazz, con l'album "Terranima", prodotto dall'etichetta discografica pugliese Dodicilune. E' il premio della critica per le produzioni fisarmonicistiche italiane, organizzato dall'associazione Promozione arte e diretto da Gerlando Gatto, che coinvolge diciassette esperti e critici di riviste italiane e internazionali e che per il biennio 2019/2020 ha visto la segnalazione di 45 produzioni discografiche.

"Sono felice e orgoglioso di questo premio in quanto viene attribuito ogni anno alle migliori produzioni italiane di fisarmonica in ambito jazz, classico e world music. In questo periodo davvero complicato per l'arte, ricevere un riconoscimento per quello che si è fatto, è uno stimolo notevole per continuare a produrre musica" commenta Abbracciante.

Negli arabeschi sonori di "Terranima" creati da Abbracciante c'è il sapore della terra salentina, generoso come un vino rosso primitivo, che pulsa e che ribadisce il forte legame dell'autore con quella Puglia così aspra eppure incredibilmente generosa come una madre. E c'è allo stesso tempo, la gentilezza del sospiro jazz che ricorda Astor Piazzolla.

Il musicista e compositore è affiancato dall'ensemble composto da Nando Di Modugno (chitarra), Giorgio Vendola (contrabbasso) e dall'Alkemia Quartet - Marcello De Francesco e Leo Gadaleta (violino), Alfonso Mastrapasqua (viola) e Giovanni Astorino (violoncello) - arricchito per questa nuova produzione dalla presenza di Gabriele Mirabassi (clarinetto), Aldo Di Caterino (flauto), Nicola Puntillo (clarinetto basso), Giuseppe Smaldino (corno, shell) e Pino Basile (percussioni). (ANSA).