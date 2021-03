Covid: trasferito primo paziente in ospedale Fiera Bari

(ANSA) - BARI, 15 MAR - E' stato trasferito il primo paziente nell'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari. Si tratta di un paziente che era ricoverato nella Terapia intensiva Covid del Policlinico di Bari diretta dal professore Nicola Brienza. Le operazioni di trasferimento sono iniziate questa mattina alle 8 e sono durate circa un'ora. Il percorso scelto per raggiungere la struttura in Fiera dal Policlinico è di circa 4,5 chilometri e l'ambulanza ha impiegato 12 minuti. I trasferimenti proseguiranno in giornata, da oggi quindi l'ospedale in Fiera è operativo. La struttura era stata consegnata lo scorso 16 gennaio, poi sono stati necessari i collaudi e l'intesa con i sindacati. Sabato scorso è stata firmata la delibera di attivazione da parte della direzione del Policlinico barese.

(ANSA).