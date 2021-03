ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia oltre i 1.700 ricoveri,+20% casi

(ANSA) - BARI, 15 MAR - L'apertura dell'ospedale Covid in Fiera a Bari è coincisa con un aumento esponenziale di ricoveri in Puglia: oggi, per la prima volta da dicembre scorso, il numero di pazienti assistiti nelle strutture sanitarie è sopra la soglia dei 1.700, per la precisione sono 1.701, +69 rispetto a ieri. La diretta conseguenza di una crescita dei positivi: nella settimana appena conclusa, quella tra l'8 e il 14 marzo, in media sono stati registrati ogni giorno 1.442 nuovi contagi, il 20% in più rispetto alla settimana precedente. E' stata anche superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Aumenta, quindi, anche la pressione sui pronto soccorso, lo scorso fine settimana sono stati assistiti 617 pazienti sospetti Covid in appena 48 ore: trecento nella giornata di sabato e 317 domenica, rispetto ad una media giornaliera di circa 250 pazienti.

Il trend è in aumento, le due province più in difficoltà per l'elevato numero di chiamate al 118 sono quelle di Bari e Taranto. Proprio oggi è stato, però, attivato a Bari l'ospedale in Fiera del Levante che dovrebbe permettere una migliore gestione del flusso di pazienti Covid. Oggi sono stati registrati 715 casi positivi a fronte di 4.707 test (15,19%).

Dei positivi odierni, 357 sono in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Ieri erano 9. In tutto in Puglia sono morte 4.303 persone. Sono 122.847 i pazienti guariti (+700); 39.123 i casi attualmente positivi (-19). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 166.273. (ANSA).