Alimentazione:8 adolescenti 'cantano' la lotta all'anoressia

(ANSA) - BARI, 15 MAR - Disegni, pensieri, parole e musica raccolti in un videoclip per raccontarsi e allenarsi ad accettarsi "Ad Occhi Chiusi". E' il progetto che otto ragazzi e ragazze tra i 12 e i 20 anni hanno portato a termine all'interno del Laboratorio Espressivo, una delle attività del Centro della Asl di Bari per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), ospitato nel Pta di Altamura.

La data di conclusione del progetto, oggi 15 marzo, coincide con la Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare 2021, rappresentata simbolicamente con un Fiocchetto Lilla. Il video "Ad occhi chiusi" dura tre minuti ed è il traguardo condiviso di un percorso terapeutico iniziato in pieno lockdown, in cui i ragazzi hanno imparato a "guardarsi dentro e fuori" sino a divenire protagonisti di una canzone, suonando o con la propria voce. Nel video si racconta la storia di una bambina anoressica nel pieno della malattia e successivamente lo sguardo di una donna che ha lottato per superare la malattia ed uscirne vincitrice. Il laboratorio artistico è partito a dicembre e ha coinvolto otto ragazzi mentre in un'altra stanza, anche per aspetti di spazio e protocolli per Covid, i genitori partecipavano all'incontro di psico-educazione di gruppo. Al loro fianco gli operatori del Centro DCA, diretti dallo psichiatra e psicoterapeuta Bartolomeo Giorgio, con il contributo delle associazioni di familiari DCA "La Vela" e "Cibiamoci".

"Questi disagi psichici - aggiunge Giorgio - con il lockdown hanno avuto un incremento dei casi e della intensità dei sintomi, soprattutto sul piano psicopatologico. Oltre al peso, diventa importante riuscire a comprendere non solo durante il percorso terapeutico ma anche in famiglia cosa si nasconde dietro un sorriso spento e un cuore triste di un giovane con disturbi del comportamento alimentare". (ANSA).