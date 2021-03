Covid: ristoratori bloccano il lungomare a Bari

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Più gruppi di manifestanti, tra cui numerosi ristoratori, hanno bloccano stamattina per alcune ore due tratti del lungomare di Bari. Alcuni di loro gridano 'Vergogna' e intonano corsi di protesta per la chiusura dei locali commerciali che comincerà a tutti gli effetti domani con l'ingresso della Puglia in zona rossa. I manifestanti si sonom riuniti sul lungomare Nazario Sauro, davanti all'ex Hotel delle Nazioni, e dal quel tratto la strada è stata bloccata per alcune centinaia di metri, fino al cavalcavia per il rione Japigia. Sempre per la presenza di manifestanti è stato bloccato il lungomare di Crollalanza tra piazza IV Novembre e l'ex Hotel delle Nazioni. E' rimasto chiuso anche il centralissimo corso Vittorio Emanuele (tra piazza IV Novembre e via Marchese di Montrone) per la presenza di manifestanti dell'area mercatale. Disagi per gli automobilisti. (ANSA).