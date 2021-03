Basket: Brindisi; Marino, per il covid perdiamo 1 mln di incassi

(ANSA) - BRINDISI, 14 MAR - "Se ci fosse stato il nostro pubblico, in una serata come questa, sarebbe crollato il palazzo. Stiamo perdendo, quest'anno un milione di euro di incassi": lo ha detto il presidente della New Basket Brindisi, Fernando Marino, dopo il big match vinto ieri contro la Virtus Bologna, al PalaPentassuglia, per 91 a 85, gara per il secondo posto in solitaria nella classifica di Lega A.

Vuoto, ieri sera, il palazzetto di Brindisi che invece, solitamente, è strapieno di tifosi, la marcia in più della squadra pugliese.

Al termine della gara Mario ha esultato, Marino, e non ha nascosto il proprio entusiasmo: "Abbiamo vinto quarant'anni dopo la prima promozione in serie A, perché abbiamo un gruppo coeso di giocatori, dirigenti e staff. Faccio un appello al sindaco e agli assessori: solo con la New Arena (il progetto di realizzazione di un nuovo grande palazzetto, che attualmente è in itinere) si può salvare quello che stiamo costruendo".

Vuoti gli spalti, silenzio in sala. Si torna in campo martedì sera per la Champions League, quando la Puglia sarà zona rossa: cambierà poco all'interno del palazzo, non ci sarà il pubblico causa covid. Tutte le speranze sono riposte nella prossima stagione. (ANSA).