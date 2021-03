Lonely Planet investe su bellezze Taranto con due progetti

(ANSA) - TARANTO, 13 MAR - In questi giorni il team della Lonely Planet, la casa editrice che pubblica le omonime guide ed è tra le più note al mondo nei settori viaggi e turismo, ha visitato Taranto. Il gruppo internazionale è al lavoro per la realizzazione di due distinti progetti editoriali, sostenuti dall'amministrazione comunale.

"Lonely Planet - sottolinea in una nota l'assessore al Turismo Fabrizio Manzulli - investe sulla bellezza di Taranto. La luce della nostra città, la sua storia e i suoi monumenti, lo stesso percorso di rinascita che ha imboccato hanno catturato l'attenzione di redattori e fotografi di una autentica istituzione nel settore".

L'amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci "continua a lavorare - osserva l'assessore - per quella prospettiva turistica che ci troverà pronti già questa estate, quando la ripartenza attesa sarà realtà, ci metteremo l'emergenza sanitaria alle spalle e la città sarà piena di crocieristi. Taranto e la sua bellezza saranno protagoniste di due prodotti Lonely Planet, privilegio toccato solo a un'altra città pugliese". "Siamo certi - conclude Manzulli - che questo risultato contribuirà a rilanciare l'immagine turistica di Taranto, riconoscendole quel ruolo di protagonista che merita".

(ANSA).