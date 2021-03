Droga:negoziante 26enne barese con 3 kg marijuana, arrestato

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Un 26enne barese, residente nel quartiere Japigia, titolare di un negozio di casalinghi e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oltre 3 chili di droga.

A seguito di perquisizione nella sua abitazione e in un locale a suo uso esclusivo, allestito come laboratorio per il confezionamento della droga, i militari hanno trovato circa 2,3 kg di marijuana, 750 grammi di hashish e 150 grammi di cocaina, oltre a numeroso materiale per la pesatura e il confezionamento e alla somma di 1.350 euro, ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio.

Il 26enne è stato portato in carcere, mentre la sostanza stupefacente sottoposta ad analisi di laboratorio. (ANSA).