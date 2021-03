Covid: nel Barese contagi in salita,3.536 casi dall'1 al 7/3

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Nella settimana dall'1 al 7 marzo nella sola provincia di Bari si sono registrati 3.536 nuovi contagi Covid, contro i 3.096 della settimana precedente. I dati sono contenuti nel bollettino Covid dell'Asl Bari. Si registrano 287,43 nuovi casi ogni 100mila abitanti, in crescita rispetto ai 251,67 della settima precedente: 21 comuni su 41 superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti che è il limite fissato dal ministero per l'introduzione di nuove limitazioni, a cominciare dalla scuola.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in provincia di Bari sono state effettuate finora 133.064 somministrazioni, di cui 32.302 riguardano inoculazioni delle seconde dosi. In totale, fino al 12 marzo, sono stati vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici. Tra i vaccinati anche gli under 20, in totale sono 783. (ANSA).