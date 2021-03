Covid: lezioni e lauree Uniba da remoto, 'ricerca continua'

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Sospese lezioni, tirocini e sedute di laurea in presenza all'Università degli Studi Aldo Moro di Bari ma le attività di ricerca continueranno. Dal 15 marzo (quando la Puglia passerà in zona rossa) al 16 aprile, saranno trasferite in remoto su piattaforma Teams tutte le lezioni dei corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, le sedute di laurea, gli esami di profitto e le attività didattiche del post laurea, come durante il lockdown di un anno fa. Saranno inoltre sospesi i laboratori didattici e i tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso aziende esterne, laddove non sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto. Le biblioteche continueranno ad assicurare il prestito e il delivery attraverso la prenotazione via mail del materiale bibliografico, mentre resteranno chiuse le sale lettura.

Continueranno, invece, a svolgersi in presenza le attività dei corsi di dottorato e degli assegnisti di ricerca.

"Grazie alla ricerca, che nell'Università di Bari non si è mai fermata, è iniziata la campagna di vaccinazione e voglio ringraziare l'azienda ospedaliera per aver dato l'opportunità di vaccinarsi a tutto il personale, ai dottorandi e a chi collabora con noi" dice il rettore Stefano Bronzini. "Siamo in un momento delicato - aggiunge - che richiede ancora più rigore e perciò abbiamo deciso, visto il quadro pandemico di intervenire con alcuni provvedimenti a medio termine. Garantire la salute di tutti coloro che lavorano e studiano in Uniba è la priorità".

