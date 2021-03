Covid: in Puglia 23 morti e 1700 positivi (il 16,5% dei test)

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Su 10.322 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.700 casi positivi (il 16,5% dei test rispetto al 15,28 di ieri) e 23 decessi (32 ieri).

I nuovi casi infetti sono così distribuiti: 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Questa la distribuzione dei decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test. 121.389 sono i pazienti guariti.

38.367 i casi attualmente positivi. (ANSA).