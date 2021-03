Ex Ilva: Giorgetti, sospensiva darà tempo per soluzione ++

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Accogliamo con rispetto la decisione sull'ex Ilva anche se non crediamo che la soluzione della crisi possa passare dalle Aule di tribunale. Questa pronuncia dà comunque la possibilità e il tempo alla politica e al Mise in particolare di cercare la soluzione per gli operai, l'azienda e la produzione siderurgica italiana che rappresenta un asset strategico oltre che un'eccellenza e va tutelata".Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sull'accoglimento del Consiglio di Stato della richiesta sospensiva di ArcelorMittal. (ANSA).