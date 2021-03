Covid: Puglia a rischio alto, verso zona arancione

(ANSA) - BARI, 12 MAR - L'Rt della Puglia supera il valore limite di 1, per la precisione è a 1,23, il livello di rischio sale ad "alto": è quanto riportato dalla bozza del report del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di Covid-19 in Italia, relativo alla settimana 1-7 marzo con dati aggiornati al 10. Numeri che porteranno la Puglia quantomeno in zona arancione, anche se la Regione aveva già chiesto al ministero della Salute di valutare una zona rossa. La Puglia, infatti, secondo lo studio Iss, riporta "molteplici allerte di resilienza". Gli ospedali, soprattutto quelli di Bari e Taranto, sono sotto stress: solamente dal 9 all'11 marzo, nei pronto soccorso pugliesi sono state assistite 5.728 persone, di cui 720 trattate come sospetti Covid. E anche oggi è cresciuto il numero dei casi positivi, su 11.604 test si registrano 1.774 casi positivi: 714 in provincia di Bari, 75 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 281 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 352 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1634 su 10938 tamponi. Sono stati rilevati 32 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Da quando è cominciata la pandemia in Puglia sono morte 4.237 persone. Sono 120.773 i pazienti guariti (+ 1.422); 37.306 i casi attualmente positivi (+320). I pazienti ricoverati sono 1.583 contro i 1.571 di ieri (+12). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 162.316. Oggi sarà firmata una nuova ordinanza regionale che riguarderà tutte le province pugliesi, si va verso le lezioni a distanza ovunque. Sul fronte delle vaccinazioni, escludendo la Provincia autonoma di Bolzano, la Puglia è la prima regione italiana per utilizzo delle dosi. Secondo il report del ministero della Salute aggiornato a questa mattina, in Puglia sono state somministrate 410.417 dosi rispetto alle 428.005 ricevute complessivamente, il 95,9%. E' quasi completata la campagna vaccinale degli operatori scolastici, sono 72.133 gli insegnanti e dipendenti che hanno ricevuto almeno la prima inoculazione su una platea di circa 80mila persone. Gli over 80 vaccinati, invece, sono 89.087 rispetto ai 170mila prenotati.

(ANSA).