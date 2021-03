Covid:a Bari negozi chiusi alle 19,in vigore nuova ordinanza

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Alle 19 a Bari le attività commerciali hanno abbassato le saracinesche. Da oggi è infatti in vigore, e lo sarà fino al 28 febbraio, la nuova ordinanza comunale che dispone la chiusura dalle 19 di tutte le attività di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricomprese nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Le principali vie dello shopping cittadino si presentano così quasi deserte in quello che tradizionalmente è l'orario più affollato per passeggio, acquisti e aperitivi.

L'ordinanza, come ha spiegato il sindaco Antonio Decaro, si è resa necessario per evitare il rischio di assembramenti e prevede anche il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 18 per tutte le attività di ristorazione e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande dalle 18 alle 7. (ANSA).