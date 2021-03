Covid: in Puglia 1.634 nuovi casi (14,93% test) e 17 morti

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.634 casi positivi, su 10.938 test per l'infezione da Covid-19, e 17 decessi. Il tasso di positività, dunque, è del 14, 93%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri quando sono stati rilevati 1.571 nuovi positivi.

Secondo il bollettino diffuso oggi, inoltre, i guariti sono 1.226. I nuovi casi sono stati rilevati: 725 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 143 in provincia di Lecce, 291 in provincia di Taranto, 8 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test; ad oggi sono 119.351 i pazienti guariti e 36.986 i casi attualmente positivi. (ANSA).