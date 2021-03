Cdp: Emiliano e Decaro, sede a Bari occasione per rilancio

(ANSA) - BARI, 11 MAR - "Abbiamo fatto un lavoro che è durato tanto per uscire dai luoghi comuni sul Mezzogiorno, per combattere la criminalità organizzata, per riprenderci le nostre città, a cominciare da Bari. Abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi, perché abbiamo una grossa differenza infrastrutturale e di capitale umano rispetto ad altre regioni, ma abbiamo fatto bene. Ora la presenza di Cassa Depositi e Prestiti a Bari rappresenta una grande opportunità di ulteriore crescita della nostra comunità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo all'inaugurazione della nuova sede di Cdp a Bari.

"Di record - ha proseguito - la Puglia ne ha tantissimi, siamo la Regione che investe di più e meglio i fondi europei, prima della pandemia l'occupazione era in crescita, così come l'esportazione. Cdp, quindi, fa una cosa che ci porta ad essere grati per questa attenzione, però c'è anche una grande intelligenza nell'operazione. Investire in questa regione è un'operazione interessante grazie alla solidità e serietà dei nostri argomenti, alla stima che ci siamo guadagnati ovunque.

Sono certo che con l'aiuto di Cdp, del sistema delle imprese e dei Comuni si potrà riprendere la corsa dopo emergenza sanitaria", ha concluso.

"Questa è una bellissima notizia - è intervenuto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - arriverà il momento in cui supereremo l'emergenza sanitaria e dobbiamo essere pronti a lavorare per gli investimenti e il rilancio del Paese. Rilancio che non può che passare dai Comuni, è sempre stato così. La ripresa parte sempre dalle città e succederà anche dopo la pandemia, anche grazie all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Cdp sostiene da sempre i Comuni e gli enti locali negli investimenti, ora avremo una relazione più stretta". (ANSA).