Petruzzelli: Nagele dirige orchestra, solista Enrico Dindo

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Sabato 13 marzo (ore 19.00) è in cartellone un nuovo concerto in streaming della Stagione Concertistica 2021: Nicolas Nägele dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Enrico Dindo (violoncello). Il violoncellista István Várdai, che sarebbe dovuto arrivare a Bari dall'Austria, non potrà esibirsi al Petruzzelli, come precedentemente annunciato, a causa delle restrizioni sugli spostamenti determinate dall'emergenza sanitaria in atto. Il programma resta invariato e proporrà: Concerto n. 2 in si minore, per violoncello e orchestra, op. 104 di Antonín Dvoràk e Sinfonia n. 6, in Fa maggiore, op. 68 "Pastorale".

L'appuntamento sarà fruibile gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) ed è realizzato in collaborazione con International Sound e con l'esperto del suono Filippo Lattanzi. (ANSA).