Calcio: Bari; Rolando, mostreremo nostro valore con Ternana

(ANSA) - BARI, 09 MAR - "Abbiamo un gruppo solido e voglia di dimostrare il nostro valore, già domenica contro la Ternana.

Giocare a destra o a sinistra? La fascia cambia poco, conta essere decisivo e a disposizione del tecnico Carrera": l'esterno Gabriele Rolando presenta così la prossima trasferta del Bari a Terni, dopo il bruciante ko interno con il Potenza. L'ex Reggina è stato tra i migliori in campo contro i lucani.

"Bisogna lavorare - aggiunge - con maggiore costanza e maggiore cattiveria. con il Potenza ci sono stati episodi sfavorevoli nel primo tempo, il rigore non c'era. Nella ripresa siamo entrati più determinati, abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo segnato.

Ripartiamo dunque dalla carica di quel secondo tempo. Dopo l'infortunio non avevo i 90': cerco di migliorarmi, mi sento importante per la squadra". "Il San Nicola pieno di tifosi è molto stimolante. Speriamo che tornino gli stadi pieni. Qui a Bari, con una cornice di pubblico importante, si ha una spinta in più", conclude Rolando. (ANSA).