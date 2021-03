ANSA-IL-PUNTO/COVID: boom ricoveri,Puglia spinge su vaccini

(ANSA) - BARI, 08 MAR - Da 1.458 ricoveri Covid a 1.516 in un solo giorno: con l'aumento dei positivi, come in un modello matematico torna a salire il numero di pazienti negli ospedali in Puglia: +58 in 24 ore. Si riempiono anche le terapie intensive dove attualmente vengono assistiti 169 contagiati: 27 i nuovi ingressi di oggi nelle rianimazioni, per un dato che pone la Puglia seconda in Italia, dietro solo alla Lombardia dove i nuovi ingressi sono stati 46. E' la conseguenza diretta dell'aumento dei contagi Covid registrato nell'ultima settimana: in media ci sono stati circa 1.200 casi al giorno, il 27% in più della settimana precedente.

Oggi, su 4.560 test sono stati registrati 594 casi positivi: 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto (altri 6 casi di provincia di residenza non nota) mentre due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati rilevati anche 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Ieri erano 10. In totale in Puglia sono morte 4.122 persone. Sono 116.722 i pazienti guariti (+828), calano i casi attualmente positivi a 35.207 (-259).

Capitolo vaccinazioni: sino alle 19.30 di ieri, 7 marzo, in Puglia erano state vaccinate 351.336 persone, delle quali circa la metà, 178.636, devono ricevere la seconda dose. Gli ultraottantenni vaccinati sono 68.818, dei quali 5.095 hanno ricevuto la seconda dose. I vaccinati totali per provincia sono: a Bari 111.540 (hanno ricevuto la seconda dose 28.783), nella BAT 27.984 (hanno ricevuto la seconda dose in 7.035), a Brindisi 29.963 (seconda dose per 7.263), a Foggia 60.487 (seconda dose per 15.154), a Lecce 72.912 (seconda dose per 17.201), a Taranto 48.450 (seconda dose per 10.914).

"Abbiamo somministrato oltre l'85% dei vaccini ricevuti - dichiara l'assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco - per usare la scorta da conservare per le seconde dosi si sta facendo un lavoro certosino di programmazione delle seconde dosi. Siamo fra le regioni italiane che sta utilizzando più velocemente tutte le consegne". "A partire dai prossimi giorni - prosegue - l'accordo con i medici di famiglia permetterà la vaccinazione degli over 80 che hanno richiesto la vaccinazione domiciliare: i medici contatteranno direttamente i loro assistiti appena saranno pronti, i pazienti quindi non li devono chiamare. A domicilio opereranno sia i medici di medicina generale che quelli della continuità assistenziale e dei dipartimenti di prevenzione. Nel frattempo si stanno per terminare le vaccinazioni degli operatori scolastici e del personale sanitario". "Fino a metà aprile le consegne", precisa l'assessore, saranno "limitatissime" e si prevede "il completamento delle vaccinazioni per gli over 80 e i fragili per la fine di marzo". Lopalco ha infine annunciato che in virtù della autorizzazione del ministero a somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 65 ci sarà una rimodulazione delle priorità. "Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università", ha detto. Mentre per i cosiddetti soggetti fragili la Regione Puglia conta di iniziare tra la fine marzo e l'inizio di aprile.

