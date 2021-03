Covid: Puglia, 32 morti e 1.438 positivi, il 14% dei test

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Ci sono stati 32 morti e 1.438 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia. I test per l'infezione registrati sono stati in tutto 10.058 con una incidenza di positivi del 14,29%.

I nuovi contagiati sono: 646 in provincia di Bari, 129 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT, 147 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Dei 32 decessi: 15 sono in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.592.759 test, 33.806 sono i pazienti guariti e 113.542 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 151.401 (ANSA).