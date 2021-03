Debate, terminato primo round campionato giovanile

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Entra nel vivo il Campionato Italiano Giovanile Debate. Dal 16 al 19 febbraio, informa una nota di Coop Lombardia, si è svolto il primo round del girone unico composto da 23 incontri nei quali si sono sfidate squadre provenienti da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria su temi che hanno spaziato dalla riforma dei sistemi di rappresentanza nelle democrazie occidentali alla settimana lavorativa di quattro giorni, dall'istituzione di un'authority per il fact-checking ai modelli di genitorialità, dal paradigma dell'efficientismo a quello della self-partnership come istanza dei movimenti femministi.

Guidano la classifica a squadre con 5 gare su 5 vinte a punteggio pieno di 15 ballot (i ballot sono le preferenze date dai tre giudici) Pandoro, proveniente dal Liceo Scientifico "G.

Ferraris" di Varese, e Ulivi1 del Liceo scientifico "G. Ulivi" di Parma, seguite a un'incollatura da Zazie, dei Licei "L. Da Vinci" e "G. Pascoli" di Gallarate (VA) e dai Leoncini dell'Istituto "P. Sette" di Santeramo in Colle (BA), entrambe con 5 vittorie e 13 ballot, e da Galilei Blu del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Pescara, con 5 vittorie e 12 ballot.

I debate sono visibili sul sito del Campionato e in sintesi sui social.

Mentre le 46 squadre sono impegnate nella preparazione dei dibattiti impromptu (incontri su mozioni comunicate pochi minuti prima dell'inizio) che caratterizzeranno il secondo round in programma dal 9 all'11 marzo, si allunga la lista dei riconoscimenti istituzionali ottenuti dal Campionato: dopo il patrocinio della Commissione Europea e il riconoscimento della Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo, l'iniziativa ha ottenuto anche l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, conferito direttamente dal Presidente David Sassoli. Tutte le informazioni sul sito: campionatoitalianodebate.it/che-cosa-e-il-debate/ (ANSA).