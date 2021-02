Vaccini: Puglia; dosi a 31mila over 80 e a 15mila in scuole

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Ad una settimana dall'avvio della "fase 2", gli over 80 vaccinati contro il Covid in Puglia sono 31.561, secondo il report del ministero della Salute aggiornato ad oggi pomeriggio. Gli anziani prenotati, invece, sono oltre 170mila. Per quanto riguarda il personale scolastico, sono state somministrate 15.144 dosi (platea di 80mila circa), tra le forze armate 2.637 inoculazioni. Complessivamente in Puglia sono state somministrate dal 27 dicembre ad oggi 251.104 dosi di vaccini anti Covid. (ANSA).