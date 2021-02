Covid: Decaro, cinema e teatri aperti se contagi bassi

(ANSA) - BARI, 27 FEB - La riapertura di cinema e teatri "è stata individuata in una giornata simbolica ,ma bisognerà vedere cosa succede in queste ore. Se l'indice di contagiosità resterà basso si potranno sicuramente riaprire con le restrizioni, posti limitati, prenotazioni, nome e numeri di telefono per essere rintracciati, mascherina, igienizzante.Se però l'indice contagiosità tenderà ad aumentare ovviamente non riapriranno".Lo dice il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a Skytg24."Sarebbe in controtendenza-dice -chiudere le scuole perché c'è maggiore diffusione di una variante e contemporaneamente riaprire cinema e teatri, sarebbe una nota stonata". (ANSA).