Malattie rare: Castello Taranto s'illumina di rosa e verde

(ANSA) - BARI, 26 FEB - Domenica 28 febbraio, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, il Castello Aragonese di Taranto, come altri importanti edifici storici presenti sul territorio nazionale, durante le ore notturne sarà illuminato di verde e rosa. La Marina Militare intende in questo modo supportare la Federazione Italiana Malattie Rare 'Uniamo Onlus', l'Associazione Italiana 'Pten Italia' per la lotta alle Phts (gruppo di malattie accomunate dal fatto di essere causate da mutazioni germinali, ereditarie e dannose del gene Pten), e l'associazione 'Bambini Cri Du Chat Onlus' impegnate nella campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla prevenzione e ricerca. In una nota viene spiegato che si tratta di sindromi rare (si stima che ne sia affetta 1 su 200.000) che implicano un aumentato rischio oncologico. (ANSA).