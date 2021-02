Covid: a Bari tre palazzetti sport per vaccini,27 postazioni

(ANSA) - BARI, 26 FEB - Da lunedì primo marzo il Comune di Bari metterà a disposizione della Asl e della Regione altri due poli vaccinali, il PalaCarrassi e il PalaLaforgia, due palazzetti dello sport comunali, che si aggiungono al PalaCarbonara già in funzione da sabato scorso con 6 postazioni.

In totale nei due plessi saranno realizzate 21 postazioni vaccinali che con le 6 di Carbonara raggiungono quota 27.

Il Comune ha provveduto ad effettuare lavori sui due immobili per la parte interna e sull'esterno. In serata arriveranno gli allestimenti per le postazioni interne a cura di Asset. Tra domani e domenica si procederà alle operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture.

Il Comune ha inoltre messo a disposizione della campagna vaccinale sia l'ausilio del presidio della Polizia Locale sia personale volontario. (ANSA).