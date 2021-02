Covid: Gimbe, in Puglia calano contagi, +3,9% dal 17 al 23/2

(ANSA) - BARI, 25 FEB - Cala ancora la curva epidemiologica in Puglia, per la quinta settimana consecutiva, secondo il report settimanale di Gimbe, si riduce l'aumento dei nuovi contagi: nella settimana dal 17 al 23 febbraio è stato registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Covid del 3,9% contro il 4,6% della settimana scorsa. Cala anche il dato relativo all'incidenza calcolata sulle ultime due settimane, passata dai 304 casi ogni 100mila abitanti di una settimana fa ai 290 positivi attuali. Migliora anche il dato relativo ai casi attualmente positivi, sono 821 ogni 100mila abitanti.

Analizzando il trend provinciale, è ancora una volta il territorio di Taranto quello che registra il maggior incremento percentuale dei casi dal 16 al 23 febbraio (+5,4%), e la maggiore incidenza dal 9 al 23 febbraio con 430 positivi ogni 100mila abitanti. Ma peggiora la situazione epidemiologica anche in provincia di Brindisi, con un incremento dei contagi del 4,6%, nel Leccese (+4,4%) e in provincia di Bari (+4,3). (ANSA).