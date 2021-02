Morti legionella:annullate interdizioni manager Policlinico

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Il Tribunale del Riesame di Bari ha annullato le misure interdittive disposte nel dicembre scorso per l'ex direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore, per il direttore sanitario Matilde Carlucci e per il direttore Area tecnica Claudio Forte, nell'ambito dell'inchiesta su quattro decessi per legionella avvenuti dal 2018 al 2020. I giudici hanno accolto gli appelli dei difensori degli indagati e rigettato quello della Procura che chiedeva di prolungare le misure interdittive fino ad un anno o almeno 6 mesi rispetto ai 3 mesi stabiliti dal gip, in scadenza il 9 marzo. (ANSA).