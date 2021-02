Morto Franco Cassano: Decaro, il Sud gli deve moltissimo

(ANSA) - BARI, 23 FEB - "Franco Cassano ci ha insegnato a credere in quello che siamo e, soprattutto, in quello che possiamo diventare. Dire che ci mancherà è troppo poco. Oggi siamo tutti orfani. Addio Franco". Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in occasione della morte del sociologo barese ed ex parlamentare del Pd.

"Un intellettuale e un maestro - scrive Decaro - , un uomo dall'intelligenza originale e sorprendente, che come nessun altro ha saputo rivoluzionare i paradigmi del racconto del Sud e dell'essere meridionali. Un uomo a cui questa terra deve moltissimo. Un uomo di sinistra. Un uomo sempre di parte. Un uomo mai fazioso. Un uomo che riusciva a coniugare un pensiero solidissimo e profondo, con una straordinaria leggerezza".

(ANSA).