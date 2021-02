Morto Franco Cassano: camera ardente in palazzo Ateneo Bari

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Sarà allestita nell'aula Magna "Aldo Cossu" dell'Università di Bari a partire dalle 19 di oggi la camera ardente per Franco Cassano, il sociologo ed ex parlamentare del Pd morto questa mattina. Nell'atrio del Palazzo Ateneo si terrà domani una cerimonia laica alle 16. L'Università ha organizzato, nel rispetto delle norme Covid, due momenti per ricordare il professor Cassano. Alla camera ardente si potrà accedere, dall'ingresso di Via Crisanzio, solo a piccoli gruppi e muniti di dispositivi di sicurezza. Alla cerimonia di domani l'accesso sarà consentito fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina www.uniba.it (ANSA).