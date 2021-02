Vaccini:al via campagna over 80 in Puglia,160 mila prenotati

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Sono partite oggi le vaccinazioni anti-Covid per i cittadini over 80 in Puglia. La prima è stata suor Vittoria, 87 anni, che ha ricevuto la prima dose a domicilio ad Andria. "Un grande momento, una bella emozione - ha detto il dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne - sono giornate storiche che speriamo possano essere inizio di un ritorno alla normalità". Oltre alle somministrazioni a domicilio, negli 11 comuni della Asl Bat saranno in totale circa 400 gli over 80 che riceveranno oggi il vaccino nelle sedi allestite dalla Asl, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Complessivamente sono circa 160 mila i cittadini pugliesi over 80 fino a questo momento prenotati, su un target di circa 200mila. Anche a Brindisi la campagna è partita stamattina alle 9 nel centro vaccinale del quartiere "Bozzano" dove, su otto postazioni, sono previste 440 somministrazioni. Poi a Foggia alle 12, al "San Francesco Hospital". A Lecce bisognerà aspettare le 14, nel punto vaccinale del Consultorio familiare in via Miglietta 1. A Taranto le prime somministrazioni si faranno in dieci punti vaccinali della provincia e, nella città capoluogo, a partire dalle 14.30 nella sede della facoltà di Medicina. Infine, dalle 15, a Bari, si partirà dal centro vaccini del quartiere Santo Spirito. Nella sola Asl di Bari nella giornata di avvio sono state fissate 1.528 vaccinazioni in diverse sedi nella provincia. (ANSA).