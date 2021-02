Rapina supermercato armato di coltello, arrestato 32enne

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Avrebbe rapinato un supermercato minacciando il cassiere con un coltello. In meno di 24 ore i carabinieri hanno identificato e rintracciato nella sua casa il presunto autore della rapina, un 32enne di Molfetta, sottoponendolo a fermo e portandolo in carcere a Trani.

Il 32enne, intorno alle 19, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio del giubbotto che indossava e da una sciarpa, sarebbe entrato nell'esercizio commerciale e, sotto la minaccia di un coltello da macellaio, avrebbe costretto il cassiere ad aprire il registratore di cassa, impossessandosi di una manciata di banconote per poi darsi alla fuga. I militari, grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza, hanno subito ricostruito la dinamica della rapina e rintracciato il presunto rapinatore. In casa, durante la perquisizione, i carabinieri hanno anche trovato gli indumenti utilizzati per commettere la rapina. (ANSA).