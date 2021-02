Vaccini:prime dosi a docenti Bari; Lopalco, tributo a scuola

(ANSA) - BARI, 20 FEB - "Abbiamo iniziato subito e stiamo cercando anche di accelerare il processo di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici di tutta la regione proprio per questo motivo, perché prima saranno vaccinati e prima potranno continuare a lavorare con maggiore serenità. È questo il tributo che il mondo della sanità in questo momento ha il dovere di dare al mondo della scuola". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in occasione dell'avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico comunale che parte a Bari con la vaccinazione dei primi 200 operatori scolastici, e in contemporanea anche in alcuni degli altri capoluoghi di provincia pugliesi. A Bari le somministrazioni vengono fatte nel palazzetto dello sport 'Palacarbonara' allestito e attrezzato per l'occorrenza.

