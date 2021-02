Scuola: nel Barese un'App monitora presenza alunni sul bus

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Le famiglie degli alunni delle scuole elementari e medie di Modugno (Bari) potranno usufruire di un nuovo servizio digitale per monitorare in tempo reale la posizione dello scuolabus su cui viaggia il proprio bambino. E' 'ScuolApp', la nuova applicazione attivata dal Comune in collaborazione con l'azienda Miccolis che si occupa anche del trasporto scolastico in città. "Siamo il primo comune della Puglia a far partire questo servizio già sperimentato con successo in altre regioni d'Italia", ha spiegato il sindaco Nicola Bonasia.

La app sarà attivata a partire dalla prossima settimana e coinvolgerà 185 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'app riceve le notifiche attraverso un kit utente, un piccolo ciondolo personale ed identificativo che i bambini dovranno portare con loro (può essere sistemato nello zaino).

Questo dispositivo comunica all'app la presenza del proprio bambino a bordo dello scuolabus e le fasi di discesa e di salita sul mezzo. La applicazione, gratuita, invierà anche notifiche per eventuali cambi di tratta, orari o sospensioni del servizio.

