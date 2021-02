Covid: in Puglia 844 nuovi casi (8,4% test) e 37 morti

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Oggi in Puglia si registrano 844 nuovi casi, su 10.033 test per l'infezione da Covid-19, e 37 decessi. Il tasso di positività odierno è dell'8,4% e si mantiene stabile (ieri era 8,5% con 883 contagi), mentre sono più che raddoppiate le vittime (ieri erano 17).

I nuovi casi sono stati individuati 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto (5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota). I decessi sono avvenuti 19 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.468.882 test; 98.484 sono i pazienti guariti; 35.729 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).