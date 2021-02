Avvistamento pantera alle porte di Bari, Comune: 'Attenzione'

Gli ultimi avvistamenti di una pantera nel territorio barese sono stati segnalati nelle campagne tra Loseto, quartiere di Bari, e Adelfia. Questo pomeriggio si è riunito in videoconferenza il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura per coordinare le azioni di monitoraggio del territorio con rappresentanti di Comune di Bari, Polizia locale, dipartimento di prevenzione della Asl, servizio veterinario regionale, Protezione civile regionale, carabinieri forestali, Questura e Università. "E' stato stabilito - si legge in una nota - di avviare una intensa campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione circa i comportamenti da evitare per non esporsi ad eventuali rischi legati alla presenza del felino".

In particolare i cittadini sono invitati a "prestare attenzione agli spostamenti in aree periferiche, poco frequentate e scarsamente illuminate, evitando passeggiate e sport all'aperto, conferimento di rifiuti, conduzione di animali da compagnia", a "prestare attenzione all'utilizzo di seconde case poco frequentate", a "mantenersi a distanza da case abbandonate e ruderi, cataste in legno, materiali edili abbandonati", ad "avvicinarsi con grande cautela e attenzione ad alberi di grandi dimensioni, tra i cui rami può nascondersi il felino", a "tenere sotto controllo gli animali domestici e da compagnia", a "prestare attenzione in caso d'investimento di grandi animali, evitando di scendere dal veicolo".

Si chiede, inoltre di "non diffondere notizie o segnalazioni non supportate da adeguati riscontri", perché "la circolazione di numerose fake news relative ad avvistamenti è di intralcio al lavoro del personale incaricato della ricerca e localizzazione del felino".