Spaccio di droga a Potenza, nove arresti della Polizia

(ANSA) - POTENZA, 17 FEB - Nove ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e sette ai domiciliari, sono in corso di esecuzione da parte della Polizia nell'ambito di un'operazione contro il traffico illecito di droga a Potenza e in altri comuni della provincia. L'operazione, denominata Trilogy2, è coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. La Polizia sta notificando anche altri quattro provvedimenti cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria).

Gli investigatori hanno individuato "il canale di rifornimento delle rete di spacciatori, che sono tutti residenti ed operanti a Potenza e in provincia. La droga, infatti - è spiegato in un comunicato diffuso stamani dalla Questura di Potenza - veniva acquistata in provincia di Bari". (ANSA).