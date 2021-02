Palazzo Archita a Taranto, prosegue progettazione restauro

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Prosegue il lavoro di progettazione del restauro e della rifunzionalizzazione di palazzo Archita a Taranto. Nei giorni scorsi i tecnici incaricati, l'architetto Stefano Boninsegna (Genius loci Architettura) e l'ingegner Gianluca Vigne (Areatecnica) hanno illustrato al sindaco Rinaldo Melucci, all'assessore all'Urbanistica Ubaldo Occhinegro e alla soprintendente Barbara Davidde, gli indirizzi progettuali per arrivare alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle facciate e degli infissi che porterà alla gara per i lavori di restauro degli esterni di palazzo Archita.

Successivamente si procederà alla totale rifunzionalizzazione degli spazi interni che prevedrà un mix di funzioni pubbliche e private in grado di rendere l'edificio un polo di attrazione straordinario per l'intera città.

"In pochi anni abbiamo reperito 14 milioni di euro comunali - ha spiegato il primo cittadino - più 20 milioni di fondi Cipe, abbiamo messo in sicurezza le coperture e assicurato la staticità dell'edificio. Ora siamo finalmente pronti anche a partire con il recupero integrale di palazzo Archita". "Stiamo progettando spazi per ospitare la nuova Pinacoteca comunale - ha aggiunto Occhinegro - la biblioteca, l'università e lo storico liceo Archita, una moderna galleria commerciale al piano terra e la rifunzionalizzazione dell'ex Corte d'Appello come contenitore culturale". (ANSA).