Matera-Bari: un protocollo anche per il G20 Esteri

(ANSA) - MATERA, 17 FEB - Il Comune di Matera e la Città metropolitana di Bari sottoscriveranno nei prossimi giorni, con luogo e data da definire, un protocollo di intesa per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale della macro regione Bari-Matera. E' quanto prevede una delibera della giunta comunale della Città dei Sassi, che riprende e amplia le opportunità di collaborazione di una precedente intesa del 2017 tra i due Comuni e altre realtà murgiane in vista dell'anno di Matera capitale europea della cultura 2019. (ANSA).