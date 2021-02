Covid: oggi in Puglia 883 nuovi casi (8,5% test) e 17 morti

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Oggi in Puglia si registrano 883 nuovi casi, su 10.374 test per l'infezione da Covid-19, e 17 decessi. Oggi l'incidenza del numero di nuovi positivi sale all'8,5% (ieri era del 6,8% con 694 casi), mentre si dimezza il numero dei decessi rispetto ai 34 di ieri.

I nuovi contagiati sono stati individuati 342 in provincia di Bari, 80 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia BAT, 98 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 197 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati registrati 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test; 95.372 sono i pazienti guariti e 38.034 i casi attualmente positivi. (ANSA).