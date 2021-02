Droga:1,5 kg hashish nascosti nell'armadio, arrestato 22enne

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Nascondeva in un armadio nel vano scala della sua abitazione oltre 1,5 kg di droga. La Polizia ha arrestato in flagranza a Bari il 22enne Antonio Raggi per il reato di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno fermato e controllato nel quartiere San Girolamo una Fiat Punto con a bordo due persone. Il passeggero, poco prima, era stato notato raccogliere da terra un involucro, lanciato da un uomo dalla finestra di un'abitazione, risultato poi contenere hashish. Durante la successiva perquisizione a casa del presunto spacciatore sono stati sequestrati due bilancini di precisione, 2.700 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. All'interno di un armadio collocato sul pianerottolo di fianco alla porta che dà accesso al terrazzo dello stabile, è stata trovata altra droga, 1,4 kg di hashish, 13 grammi di chetamina e 144 grammi di marijuana.

(ANSA).