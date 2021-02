ANSA-IL-PUNTO/COVID: aumentano ingressi in Intensive Puglia

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Calano i ricoveri Covid complessivi, si abbassa la curva epidemiologica, il numero dei positivi totali che scende sotto i 40mila, ma oggi la Puglia fa segnare anche un aumento importante di "nuovi ingressi" nelle terapie intensive, +24, per un dato secondo solamente alla Lombardia (+30).

Per la prima volta dall'uno dicembre gli attualmente positivi sono inferiori a quota 39.188, -1.276 rispetto a ieri. C'è stato anche un forte incremento dei guariti, +1.936 rispetto a ieri, e la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati è del 6,87 per cento, di oltre 3 punti inferiore alla media della scorsa settimana. Però, allo stesso tempo, si registra un incremento dei pazienti passati nelle rianimazioni. Oggi sono stati rilevati 694 nuovi contagi su 10.100 tamponi: 237 in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia Bat, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati anche 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In tutto i decessi in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.655. I pazienti ricoverati sono 1.480 mentre ieri erano 1.504 (-24), quelli in terapia intensiva sono 152. Sul fronte delle vaccinazioni, sono 105mila gli over 80 che si sono prenotati (dato aggiornato a questa mattina alle 10), mentre l'80% del personale scolastico pugliese ha aderito.

Continua a preoccupare la diffusione della variante inglese, dopo i sindaci del Barese, anche quelli salentini chiedono chiarezza su quanto sta accadendo. La variante è presente in tutta la regione, in una percentuale che oscilla tra il 15 e il 16%, ma si teme una rapida diffusione tanto da poter diventare anche la variante prevalente. Al momento non sono attese nuove restrizioni, la Regione Puglia attende anche indicazioni dal nuovo governo Draghi. (ANSA).