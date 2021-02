Droga: serra di marijuana in box nel Barese, tre denunce

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Avevano creato all'interno in un box-auto una serra per la coltivazione di piante di marjuana. I carabinieri hanno fatto irruzione nel box, di pertinenza di un'abitazione nel centro di Turi (Bari) e hanno trovato tre 20enni ventenni incensurati mentre stavano esfoliando alcune grosse piante di cannabis. Nel locale, della grandezza di circa 20 metri quadri, i militari hanno accertato l'esistenza di un "grow box", una serra composta da una piccola tenda isotermica autoventilata, lampade a neon, una lampada a infrarossi, termometro, prodotti fertilizzanti, con all'interno tre piante di cannabis indica.

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro tutto il materiale utilizzato per la coltivazione delle piante, oltre a 250 grammi di foglie di cannabis fresche, appena recise, che dovevano essere essiccate e tritate. I tre 20enni sono stati denunciati per produzione di sostanze stupefacenti. (ANSA).