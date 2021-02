Covid:43 positivi in Rssa nel Brindisino,erano già vaccinati

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Sono 43 le persone positive al Coronavirus nella Residenza socio sanitaria 'Sancta Maria Regina Pacis' a Fasano (Brindisi) in cui sia gli ospiti sia gli operatori erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa: il richiamo era stato effettuato lo scorso 4 febbraio. Ad aver contratto il virus sono 33 ospiti e 10 componenti dello staff. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, i contagiati sono asintomatici e in buona salute.

Il primo caso di positività è stato registrato l'8 febbraio, quando una anziana si è recata in ospedale per altre motivazioni e dal tampone obbligatorio è risultata positiva. Due giorni fa è invece morto un anziano per complicanze legate al Covid. "Aver completato il percorso di vaccinazione sta consentendo, fino a questo momento, un decorso della malattia sereno e senza complicazioni particolari", dice il sindaco Francesco Zaccaria.

Un ulteriore screening di tamponi è previsto fra circa 10 giorni. Intanto la struttura è stata suddivisa in tre parti: un'area Covid, un'area sospetti Covid (dove si trovano gli ospiti che hanno avuto contatti stretti con i positivi), e un'area 'Covid Free'. (ANSA).