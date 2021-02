++ A.Mittal:Tar,con adeguamento impianti probabili meno morti ++

(ANSA) - TARANTO, 13 FEB - "Appare singolare considerare che un adeguamento tecnologico degli impianti e la conversione dell'alimentazione dei forni dal carbone all'elettrico avrebbe probabilmente scongiurato un gran numero di decessi prematuri e un'incidenza così elevata di malformazioni e patologie oncologiche, anche in età pediatrica e infantile". E' quanto si legge nella sentenza del Tar di Lecce che ha respinto i ricorsi di ArcelorMittal e Ilva in As contro l'ordinanza sullo stop alle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, disponendo entro 60 giorni la chiusura degli impianti dell'area a caldo.

